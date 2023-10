ചൈനീസ് ഭാഷയായ മാൻഡരിൻ പഠിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ; ആദ്യ ബാച്ചിന് അതിർത്തിയിൽ നിയമനം

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ മാൻഡരിൻ പഠിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ആദ്യമായി അതിർത്തിയിൽ നിയമനം. ചൈനീസ് ഭാഷാ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയുടെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് മറ്റു സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിർത്തിയിൽ നിയമനം നൽകിയത്. ലഡാക്കിൽ ചൈനയുമായി സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, ചൈനീസ് ഭാഷയും ടിബറ്റോളജിയും സ്വായത്തമാക്കിയ പുതിയ ബാച്ചിനെ സൈന്യത്തിനൊപ്പം നിയമിച്ചത്.

മാൻഡരിൻ അറിയാവുന്ന അഞ്ചു പേർക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് നിയമനമായത്. പുതിയ വിഭാഗം ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് നടത്തും. സംഘർഷമേഖലകളിൽ സൈനികർക്കൊപ്പമായിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുമായുള്ള (പിഎൽഎ) ചർച്ചകളും സംഭാഷണങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇവരെ നിയമിച്ചത്.

സൈന്യത്തിന്റെ നോർതേൺ, ഈസ്റ്റേൺ‌, സെൻട്രൽ കമാൻഡുകളിലെ സൈനികരെ ഇതിനകം തന്നെ മാൻഡരിൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി നിരവധി യൂണിവേഴ്സ്റ്റികളുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.



English Summary: Territorial Army inducts first batch of Mandarin-trained officers along LAC