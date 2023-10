ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇസ്രയേൽ; ‘#IndiaIsWithIsrael’ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രെൻഡിങ്

ജറുസലം∙ ഹമാസ് നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഉറച്ച പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ നയതന്ത്ര ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് (ട്വിറ്റർ) ‘നന്ദി ഇന്ത്യ’ എന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ‘#Indiaiswithisrael എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും അവർ പങ്കുവച്ചു.

തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഹമാസ് നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിൽ മുന്നൂറിലേറെ പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇസ്രയേലിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലിനു നേരെ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രസ്താവിച്ചു. സംഭവത്തിൽ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലെ മോദിയുടെ പോസ്റ്റ്, ഇസ്രയേലിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നാലെ, ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രയേൽ അംബാസഡർ നാഒർ ഗിലോർ മോദിയെ നന്ദി അറിയിച്ചു.

ഇസ്രയേലിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസി ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമെന്നും മലയാളം ഉൾപ്പെടെ ഭാഷകളിൽ പ്രത്യേകമിറക്കിയ കുറിപ്പിലുണ്ട്. അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിൽ തുടരണമെന്നുമാണ് നിർദേശം

Thank you India 🇮🇱❤️🇮🇳 pic.twitter.com/SaGfHGlyGM — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 7, 2023

18,000 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇസ്രയേലിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. മുതിർന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ‘കെയർഗിവർ’ ജോലിക്കെത്തിയവരാണ് അധികവും. വജ്ര വ്യാപാരം, ഐടി, നിർമാണമേഖല തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കെയർഗിവർമാരായി എത്തിയവരിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് മലയാളികളാണ്. ടെൽ അവീവ്, ബെർഷെവ, റംല എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഏറെയുള്ളത്. ഇവർക്കു പുറമേ, ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 85,000 ജൂതരും ഇസ്രയേലിലുണ്ടെന്ന് എംബസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാം:

ഫോൺ: +97235226748

ഇ മെയിൽ: cons1.telaviv@mea.gov.in



