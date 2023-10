‘കൊല്ലരുതേ’ എന്നലറി യുവതി; ബൈക്കിൽ ബലമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഹമാസ്

ജറുസലം ∙ പലസ്തീൻ അനുകൂല സായുധ സംഘമായ ഹമാസ് ഇസ്രയേലിൽനിന്ന് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ നടന്ന സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയെ ഹമാസ് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. നോഅ അർഗമാണി എന്ന യുവതിയെ മോട്ടർ സൈക്കിളിൽ എത്തിയ സംഘമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്.

ഇവരെ മോട്ടർ സൈക്കിളിന്റെ പിറകിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതും നൊഅ ജീവനുവേണ്ടി കേഴുന്നതുമായ ദാരുണ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. നൊഅയെ തോക്കുധാരികളായ രണ്ടു പേർ വാഹനത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റുന്നതാണ് വിഡിയോയിൽ. ഇവരെ നടുവിൽ ഇരുത്തി രണ്ടു പേർ മുൻപിലും പിറകിലുമായി ഇരിക്കുന്നു. ‘എന്നെ കൊല്ലരുതേ! വേണ്ട, വേണ്ട’... എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ ഉറക്കെ കരയുന്നുണ്ട്. നോഅയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൺസുഹൃത്ത് അവി നഥാനെ ഹമാസ് സംഘം കൈകൾ‌ പിന്നിൽ കെട്ടി നടത്തിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതും കാണാം.



നഥാനെയും കാണാനില്ലെന്നാണ് ന്യൂയോർക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവരാണ്. നഥാന്റെ സഹോദരൻ മോശെയാണ് ഇയാളെ കാണാനില്ലെന്ന് പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ അടിയന്തര വിഭാഗമാണ് ഈ വിഡിയോ നഥാന്റെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയത്.



ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരികെ പോയ നിരവധി പേരെയാണ് ഹമാസ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. ശനിയാഴ്ച ഹമാസ് നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്കു ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഓപ്പറേഷൻ അൽഅഖ്സ ഫ്ലസ് എന്ന പേരിൽ പലസ്തീൻ അനുകൂല സായുധ സേനയായ ഹമാസ് നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തിൽ ഇസ്രയേലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 600 കടന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



