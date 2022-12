അങ്ങനെ ആ പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു ‘മെയിൽ’ ഉപേക്ഷിച്ചു

കുമരേശന്റെ പേരിനൊപ്പം ബയോഡേറ്റയിൽ ഒരിക്കലും ചേരാതെ നിന്നതാണ് ‘മെയിൽ’ എന്ന വിശേഷണം. മനസ്സിൽ സ്ത്രീ എന്ന സ്വത്വം പേറുമ്പോഴും പുരുഷനായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ കുമരേശൻ കെട്ടുപാടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു പാർവതിയായി, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോസ്റ്റ് വുമൺ.

കൊടുംകാട്, റോഡിനു കുറുകെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ചപ്പാത്തുകൾ, ആനത്താരകൾ...12 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വെളിച്ചം പോലും അധികം വീഴാത്ത കാട്ടുവഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ‘പാർവതി’ക്കു ഭയമില്ല. കാരണം ‘അവളാ’കാൻ നടന്ന ദൂരം അതിനെക്കാൾ കഠിനമായിരുന്നു. കാടിനു നടുവിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്നു കുമരേശൻ എന്ന യുവാവ് പാർവതിയായി മാറാനെടുത്ത കാലവും എത്രയോ ഇരുളടഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇന്ന്, ശെന്തരുണി വന്യജീവിസങ്കേതത്തിനു സമീപം കൊല്ലം റോസ്മലയിൽ അവളുണ്ട്; രാജ്യത്തെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോസ്റ്റ്‌ വുമൺ എന്ന അഭിമാനത്തോടെ.ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോസ്റ്റ്‌ വുമൺ

പോസ്റ്റ്മാനായിട്ടാണു കൊല്ലം സ്വദേശി ടി.എസ് കുമരേശൻ (36) 2012 ൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പെണ്ണായി തുടരാൻ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ തൊഴിൽരേഖകളിലെ പേരും ജെൻഡറും മാറ്റിനൽകി തപാൽ വകുപ്പും ഒപ്പം നിന്നു. റോസ്മല പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ ഇപ്പോൾ പാർവതിയായി അസി.ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പദവിയിലാണു ജോലി.

പാർവതിയുടെ നിത്യയാത്ര

വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്താണു റോസ്മല പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നു നോക്കിയാൽ റോസപ്പൂവിതളുകൾ പോലെ വനം നിറ‍ഞ്ഞ പ്രദേശത്തിനു നടുവിലായാണു ഗ്രാമം. അങ്ങനെയാണു റോസ്മലയെന്ന പേരു വീണത്. ഉറുകുന്നിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നും ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താണ് പാർവതി ഇവിടെ എത്തുന്നത്.

കൊല്ലം – തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് ആര്യങ്കാവ് ആർഒ ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള 12 കിലോമീറ്റർ യാത്ര കാട്ടിലൂടെയാണ്. തേക്കിൻകാടുകളും റബർത്തോട്ടവും താണ്ടിയെത്തുന്നത് ശെന്തരുണി വന്യജീവിസങ്കേതത്തിലെ സംരക്ഷിത വനപ്രദേശത്തേക്കാണ്. രാജാക്കൂപ്പ് എന്ന ഭാഗം മുതലുള്ള മെയിലുകൾ റോസ്മലയിലേക്കും തിരിച്ചും എത്തിക്കുന്നതാണു പാർവതിയുടെ ജോലി. കാട്ടിലൂടെയുളള യാത്രയിൽ റോഡിനു കുറുകെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചപ്പാത്തുകളും, വഴുവഴുപ്പുള്ള കയറ്റിറക്കങ്ങളും, ആനത്താരകളുമെല്ലാം കടന്നു വേണം പോകാൻ. കത്തുമായി പോകുന്നതിനിടെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കണ്ടു പേടിച്ചു തിരിച്ചോടിയ ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്നു പാർവതി പറയുന്നു. ഇതിലേറെ ദുരിതങ്ങളാണു ജീവിതയാത്രയിൽ പാർവതിക്കു മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നത്.

കനൽവഴികളിൽ പാർവതി

കൊല്ലം ഉറുകുന്ന് മലവേടർ കോളനി നിവാസിയാണു പാർവതി. ശ്രീശൈലം വീട്ടിൽ പരേതനായ എൻ.തങ്കപ്പന്റെയും വി.സുമതിയുടെയും മകൾ. ‘ചെറുപ്പത്തിൽ പൊട്ടുകുത്തി ഒരുങ്ങുന്നതും പുരികം ഒതുക്കുന്നതും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒപ്പം കൊത്തങ്കല്ല് കളിക്കുന്നതുമെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്, പ്രണയം തോന്നിയതെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച ആൺകുട്ടികളോടും’ – പാർവതി പറഞ്ഞു. തന്റെ ഉള്ളിലെ പെൺമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുമരേശൻ അപകർഷ ബോധത്താൽ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി. പിന്നീട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഐടിഐ പഠനത്തിനും ശേഷം വീട്ടിലും നാട്ടിലും നേരിടേണ്ടി വന്ന അപമാനങ്ങളിൽ മനംനൊന്ത് നാടു വിടുകയായിരുന്നു. അതിർത്തി ഗ്രാമമായ തെങ്കാശിയിലെത്തിയ കുമരേശൻ മൂക്കും കാതും കുത്തി പെണ്ണായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സംഘത്തിനൊപ്പം ജീവിച്ചു തുടങ്ങി. ന‍ൃത്തപരിപാടികളുമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടരുന്നതിനിടെ അൽപം കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാധ്യതകൾ തേടി നാട്ടിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നു.

അതിജീവനത്തിന്റെ വഴികൾ

വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മകനെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചു. ‘ഒരു മകളായി ’അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും തള്ളിപ്പറയാതെ കൂടെ നിർത്തി. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ജോലിക്കായി ‌കുമരേശൻ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. സമീപത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിലെ താൽക്കാലിക ജോലിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെ തന്നെ സ്ത്രീയായി അംഗീകരിച്ച ഒരാളുമായി പ്രണയത്തിലായി. എന്നാൽ ക്രമേണ ആ ബന്ധം തകരുകയും അതു വിഷാദത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച് ആശുപത്രിയിലുമായി. അവിടെ പുതിയ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. തോറ്റുകൊടുക്കില്ലെന്നും ജീവിതപ്പോരാട്ടം തുടരുമെന്നുമുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം.

സ്വപ്നജോലിയിലേക്ക്

കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്നിരുന്ന കുമരേശനു തപാൽവകുപ്പിൽ ജോലി ശരിയായതു വഴിത്തിരിവായി. ജോലിയുടെ തണലിൽ അവൻ അവളായി നിവർന്നു നിന്നു. എന്നാൽ‍ ആദ്യമൊന്നും ഗ്രാമത്തിലെ പലർക്കും പെൺവേഷം കെട്ടിയെത്തുന്ന പോസ്റ്റ്മാനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പതിയെ എല്ലാവരെയും ഒപ്പം നിർത്താനായി. എന്തു തന്നെയായാലും ഇഷ്ടങ്ങൾ കൈവെടിയില്ലെന്ന് സ്വയം ഉറപ്പിച്ചു. കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുതൊട്ട് സാരിയുടുത്ത് തന്നെ ഓഫിസിലെത്തി. ആധാർ, വോട്ടേഴ്സ് ഐഡി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രേഖകളിലും തന്റെ പേരും ലിംഗവും മാറ്റിനൽകി. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നു വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയ ആദ്യ ‍ട്രാൻസ്‌വുമൺ പാർവതിയാണ്. തൊഴിലിടത്തിൽ തന്റെ സ്വത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതിൽ ആയിരുന്നു പാർവതിക്കു വേദന. ഉള്ളിൽ പെണ്ണായിട്ടും പെൺവേഷത്തിൽ നടന്നിട്ടും ആൺപേരിലൊരു തൊഴിൽ എന്ന വേദനയിൽ ഉള്ളുരുക്കി. ഒടുവിൽ അപേക്ഷകൾക്കു മറുപടിയെത്തി. നവംബർ 9 ന് പാർവതി ആ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവു കൈപ്പറ്റി. പാർവതിയെന്നും, ട്രാൻസ്ജെൻഡറെന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ രേഖയിൽ അവരുടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്, കണ്ണീരുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളും.

