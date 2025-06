വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ച ആത്മകഥ ബെർട്രാൻഡ് റസലിന്റെതായിരുന്നു. (Bertrand Russell: Autobiography). 1967ൽ മൂന്നു വാല്യങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റസലിന്റെ ആത്മകഥ 1975 ലാണ് ആദ്യമായി വായിച്ചത്. പിന്നീടു പലതവണ ആവർത്തിച്ചു വായിച്ചു.

ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ആത്മകഥയായ HOPE റസലിന്റെ ആത്മകഥ പോലെതന്നെ അതീവ ഹൃദ്യവും ചിന്തോദ്വീപകവുമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. മാർപാപ്പ മരിക്കുന്നതിനു മൂന്നു മാസം മുൻപു ജനുവരിയിൽ ആണ് HOPE പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഒറ്റയിരുപ്പിനാണു പുസ്തകം വായിച്ചു തീർത്തത്. സാവകാശം വീണ്ടും വായിക്കണം. ഹോപ്പിന്റെ മാസ്മര പിടിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ.

രണ്ട് ആത്മകഥകളുടെയും സൂക്ഷ്മ വായനയിൽ ഇരുവരുടെയും ജീവിതവീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിൽ പല സാമ്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. റസലിന്റെ ആത്മകഥയിൽ എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് . നല്ല ജീവിതത്തെ (Good Life) റസൽ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു. “നല്ല ജീവിതം സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതവും ജ്ഞാനത്താൽ നീതവുമായിരിക്കും (A Good Life is inspired by LOVE and guided by KNOWLEDGE). സ്നേഹം എന്ന പരികൽപന യുക്തിചിന്തകരുടെ പരിഗണനയിൽ പൊതുവേ വരാറില്ലല്ലോ. അയൽപക്ക സ്നേഹം (Neighbor Love) എന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് (Core Value) പോപ്പ് തന്റെ ആത്മകഥയിൽ പലയിടത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

റസലിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ Conquest of Happiness എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ റസലിൽ നിന്നും തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവാത്ത ഇങ്ങനെയൊരു പരാമർശമുണ്ട്. “Christian piety, had this merit; it made even the humblest feel the dignity of being a child of God, and gave value to the most humdrum existence by making it a part of a divine plan..” അതായത് “ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ഏറ്റവും എളിയവനിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ സന്തതിയാണെന്ന തോന്നലിലൂടെ അന്തസ്സുണ്ടാക്കി, കൂടാതെ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും വിരസമായ ജീവിതത്തിനുപോലും അഗാധമായ മൂല്യം നൽകി.”

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ആത്മകഥയിൽ പലഭാഗത്തും ക്രിസ്തീയ ഭക്തി (Christian piety) എന്തെന്നു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചതു നാലാം അധ്യായത്തിലെ വിശദീകരണങ്ങളാണ്. Thank you (Gratitude: നന്ദി, കൃജ്ഞത), Sorry (ക്ഷമിക്കണം, കുറ്റം സമ്മതിക്കൽ), Forgiveness (ക്ഷമിക്കൽ, പൊറുക്കൽ) തുടങ്ങിയ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ മാർപാപ്പ ഇവിടെ വിശദമാകുന്നു.

മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ഒരു പൂർണ ജീവിതവീക്ഷണം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ റസലിന്റെയും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെയും ആത്മകഥകളുടെ സ്വാംശീകരണം സഹായിക്കുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.