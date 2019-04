ഭീകരാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് തള്ളി; മാപ്പപേക്ഷയുമായി ലങ്കൻ സർക്കാർ

കൊളംബോ ∙ ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപേ ഇന്റിലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പു ലഭിച്ചിട്ടും ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശ്രീലങ്ക സർക്കാർ ക്ഷമാപണം നടത്തി. കുടുംബങ്ങളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നതായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയും സർക്കാർ വക്താവുമായ രജിത സേനരത്നെ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം, ഭീകരാക്രമണം തടയാൻ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ പൊലീസ്, സുരക്ഷാസേനകളുടെ തലവൻമാരെ 24 മണിക്കൂറിനകം നീക്കുമെന്നു പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദേശരാജ്യത്തുനിന്നു ലഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പു വിവരം തന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തീവ്രവാദ സംഘടനയായ നാഷനൽ തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് (എൻടിജെ) പള്ളികൾ അടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ടു ഭീകരാക്രമണം നടത്തുമെന്നാണ് ഏപ്രിൽ 11ന് ഇന്റിലിജൻസ് ഏജൻസി മേധാവി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയില്ല. ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളും മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണം എൻടിജെ ഒറ്റയ്ക്കു നടത്തിയതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും പള്ളികൾ പുനർനിർമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയും പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം മൂലമാണു രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർനടപടി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതെന്നാണു സൂചന. കഴിഞ്ഞ വർഷം വിക്രമസിംഗെയെ സിരിസേന പുറത്താക്കിയെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടു തിരിച്ചെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, കൊളംബോയിൽ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് അടങ്ങുന്നില്ല. സ്ഫോടകശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ട്രക്ക് നഗരം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നുവെന്നാണ് ഇന്നലെ വാർത്ത പരന്നത്. പകൽ മൂന്നോടെ ഫോർട്ട് മേഖലയിലെ ഓഫിസുകളിൽ നിന്ന് പോകാൻ ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. വീണ്ടും രാത്രി ഒൻപതിനു നിശാനിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ഫോടനം നടന്ന ഷാങ്ഗ്രില, കിങ്സ്ബറി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

