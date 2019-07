ട്രംപിനെ വിമർശിച്ച യുകെ സ്ഥാനപതി ഡാറോച്ച് രാജിവച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ദിവസങ്ങളായി നടത്തുന്ന വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് യുഎസിലെ ബ്രിട്ടിഷ് സ്ഥാനപതി കിം ഡാറോച്ച് രാജിവച്ചു. ട്രംപിനെ നയമില്ലാത്തവനും കഴിവുകെട്ടവനുമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഡാറോച്ചിന്റെ രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്തായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദമാണ് രാജിയിൽ കലാശിച്ചത്.



സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേ ഡാറോച്ചിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നു കരുതുന്ന ബോറിസ് ജോൺസൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ് പെട്ടെന്നു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബ്രിട്ടിഷ് സ്ഥാനപതിയെ നിർബന്ധിതനാക്കിയതെന്നും വാർത്തയുണ്ട്.

ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉൾപ്പോരുകളുടെ പിടിയിലാണെന്നും ഭരണം മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നും മെയിൽ ഓൺ സൺഡേ പത്രം ചോർത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഎസിന്റെ ഇറാഖ് നയം സ്ഥിരതയില്ലാത്തതും കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണെന്നും ലണ്ടനിലെ വിദേശകാര്യ ഓഫിസിലേക്ക് അയച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ ഡാറോച്ച് വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണു ട്രംപ് ഡാറോച്ചിനെയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ച പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയെയും ട്വിറ്റർ സന്ദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ആക്ഷേപിച്ചത്.

‘യുഎസിലെ യുകെ എംബസിയിൽ നിന്നുള്ള രേഖകൾ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് അംബാസഡർ എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവയ്ക്കെല്ലാം വിരാമമിടാൻ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു’– രാജിക്കത്തിൽ കിം ഡാറോച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

