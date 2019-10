ബ്രസീലിയ ∙ ഇന്ത്യ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും ബ്രസീൽ വീസ ഒഴിവാക്കിയതായി പ്രസിഡന്റ് ജൈർ ബൊൽസൊനാരോ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം ആദ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയ ബൊൽസൊനാരോ നേരത്തെ യുഎസ്, ജപ്പാൻ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും വീസ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ രാജ്യങ്ങളൊന്നും ബ്രസീലുകാർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നില്ല.

English Summary: Indians will no longer require visas to visit Brazil