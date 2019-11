ട്രംപ് നടത്തുന്നത് വ്യക്തഹത്യ: മുൻ അംബാസഡർ മാരി

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനു സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള തെളിവെടുപ്പിൽ നാടകീയ നിമിഷങ്ങളും രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളും. യുക്രെയ്നിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായിരുന്ന മാരി യൊവാനൊവിച്ചിന്റെ മൊഴിയെടുപ്പു നടക്കുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ട്വിറ്ററിൽ ട്രംപ് മോശം പരാമർശം നടത്തിയതു സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിക്കാരും പ്രസിഡന്റിന്റെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടിയിലെ ചിലരും വിമർശിച്ചു.

സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ട്രംപ് തൽസമയം നടത്തിയതു വ്യക്തിഹത്യയാണെന്നു ജനപ്രതിനിധി സഭ ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിയോടു മാരി പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, വിചാരണ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വൈറ്റ്‌ ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് അഴിമതി നടത്തിയതായോ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തതായോ അറിവു ലഭിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നു മാരി പറഞ്ഞതായാണ് അവകാശവാദം.

അടുത്ത പ്രസിഡന്റാകാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി പ്രതിനിധിയാകാൻ മുൻപന്തിയിലുള്ള ജോ ബൈഡനും മകനും എതിരെ കേസുണ്ടാക്കാനും അന്വേഷണം നടത്താനും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റിനു മേൽ ട്രംപ് സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് മൊഴിയെടുപ്പു നടക്കുന്നത്.

∙ ‘ചെന്നിടമെല്ലാം കുളം തോണ്ടി!’

നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയായി മാരി യൊവാനൊവിച്ചിന്റെ ആദ്യ നിയമനം കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ദരിദ്രരാജ്യമായ സൊമാലിയയിലേക്കായിരുന്നു. ‘അവർ ചെന്ന സ്ഥലമെല്ലാം കുളം തോണ്ടി’യെന്നു ട്രംപ് ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഈ സൊമാലിയ ചരിത്രം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചാണ്. അത്രയും കഴിവൊന്നും തനിക്കുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നാണു മാരിയുടെ പ്രതികരണം.

∙ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ചോദ്യം

ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജൻ രാജ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ചോദ്യവും മുൻ അംബാസഡറുടെ ഉത്തരവും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. യുക്രെയ്നിലെ പോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും യുഎസ് നയതന്ത്ര നടത്തിപ്പ് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയതായിരിക്കില്ലേ എന്നാണു കൃഷ്ണമൂർത്തി ചോദിച്ചത്. സാധ്യതയുണ്ടെന്നു മാരി മറുപടി നൽകി.

English Summary: Ousted Ambassador to Ukraine Marie Yovanovitch says she felt intimidated by Donald Trump attacks