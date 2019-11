സോൾ ∙ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനു വീമ്പിളക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇനിയില്ലെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ. ചർച്ചയ്ക്കു താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്വേഷ നയം യുഎസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കിം ജോങ് ഉൻ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ഉടൻ മറ്റൊരു ചർച്ച നടത്തുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് 17 നു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഇനി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ വ്യക്തമാക്കിയത്.

English Summary: North Korea says no more talks with US