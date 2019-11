ജനകീയ സമരം: ഇറാനിൽ 3 ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ടെഹ്റാൻ ∙ പെട്രോൾ വില വർധനയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം അക്രമാസക്തമായപ്പോൾ ഇറാനിൽ 3 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ധന വിലവർധന പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി.

വിലവർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ജനക്കൂട്ടം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കത്തികളുമായി നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജനങ്ങൾ ഇരുപതോളം നഗരങ്ങളിൽ പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്കു തീവയ്ക്കുകയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ബാങ്കുകളും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കടകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു..

2015 ലെ ആണവ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് യുഎസ് പിന്മാറുകയും സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ് ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാക്കിയത്.

English Summary: Three soldiers in Iran killed during protest