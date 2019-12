വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിലെ പ്രമുഖ വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ ന്യൂ ഓർലിയൻസ് നഗരത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടറിൽ അജ്ഞാതന്റെ വെടിവയ്പിൽ 11 പേർക്കു പരുക്ക്. 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരം. സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കേറിയ വ്യാപാര പാതയിൽ ഞായർ പുലർച്ചെ മൂന്നിനാണു വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു വെടിയുതിർത്തയാളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ല.

English Summary: New Orleans shooting: At least 11 people were shot