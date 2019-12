ഭീകരർക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ കർശന നടപടി എടുക്കണം: ഇന്ത്യ, യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഒരു പ്രദേശവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയും യുഎസും പാക്കിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുംബൈയും പഠാൻകോട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെയെല്ലാം നടപടി എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



ഇന്ത്യയും യുഎസും നടത്തിയ രണ്ടാം വട്ട 2+2 ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് പാക്കിസ്ഥാനു കർശന നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാംവട്ട ചർച്ച കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഡൽഹിയിലാണു നടന്നത്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കറും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും പങ്കെടുത്തു.

അൽഖായിദ, ഐഎസ്, ലഷ്കറെ തായിബ, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ, ഹഖാനി ശൃംഖല, തെഹ്‌രികെ താലിബാൻ, ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഡി കമ്പനി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭീകരസംഘടനകൾക്കെതിരെയും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പ്രമീളയെ കാണാൻ വിസ്സമ്മതിച്ച് ജയ്ശങ്കർ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ വിമർശിച്ച് യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗ പ്രമീള ജയ്പാലിനെ കാണാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ വിസമ്മതിച്ചു. 2+2 ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ മന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ജയ്ശങ്കർ റദ്ദാക്കിയതായി നേരത്തേ വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രമീളയെ ഈ സംഘത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന ആവശ്യം അവർ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതാണു കാരണം.

