ഖഷോഗി വധം: 5 പേർക്ക് വധശിക്ഷ; പ്രതികളുടെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താതെ ശിക്ഷാവിധി

റിയാദ് ∙ സൗദി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജമാൽ ഖഷോഗി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ 5 പേർക്ക് സൗദി കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. 3 പേർക്ക് 24 വർഷം കഠിനതടവും ശിക്ഷ വിധിച്ചതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അറിയിച്ചു. 3 പേരെ വിട്ടയച്ചു.

സൗദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിമർശകനായിരുന്ന ഖഷോഗി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 2നാണ് തുർക്കിയിലെ സൗദി കോൺസലേറ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ടു പങ്കുള്ള 5 പേർക്കാണു വധശിക്ഷയെന്നു റിയാദ് ക്രിമിനൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച 3 പേർക്കാണു ജയിൽ.

തുർക്കി ഇസ്തംബുളിലെ സൗദി കോൺസൽ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അൽ ഉതൈബിക്കു കേസിൽ പങ്കില്ലെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ ഉതൈബി തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തുർക്കിക്കാരായ സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിനു തുണയായത്.

കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമായിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. 31 പേരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം. 21 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 11 പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഖഷോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിധി കേൾക്കാൻ കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു.

വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റിൽ കോളമിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഖഷോഗി തന്റെ വിവാഹാവശ്യത്തിനായുള്ള രേഖകൾ വാങ്ങാൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നത്.

സൗദി സർക്കാരിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണു ഖഷോഗിയെ വധിച്ചതെന്ന് ആരോപണമുയർന്നതു രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമാണ് കൊലയ്ക്കിടയാക്കിയതെന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുഎൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലിനു കടകവിരുദ്ധമാണിത്.

കൊല നടത്തിയവരെ കുറ്റക്കാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആസൂത്രകരെ തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന് യുഎൻ അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥ ആഗ്നസ് കലമാർഡ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണവും വിചാരണയും പ്രഹസനമായിരുന്നെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനലും വിധിയെ വിമർശിച്ചു.

സൗദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന സൗദ് അൽ ഖഹ്താനി, ഇന്റലിജൻസ് ഉപമേധാവി അഹമ്മദ് അൽ അസീരി എന്നിവരാണ് കേസിൽ കുടങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെട്ട 2 പ്രധാനികൾ. കൊലയാളികൾ സൗദി കോൺസലേറ്റിലേക്ക് കടക്കുംമുൻപ് അവരുമായി ഖഹ്താനി സംസാരിച്ചിരുന്നതായും അൽ അസീരിയുമായി ചേർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

പ്രതികളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ ശിക്ഷാവിധി

പ്രതികളുടെ പേരുകൾ കോടതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും യുഎൻ അന്വേഷണത്തിൽ 11 പ്രതികളുടെയും പേര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സൗദി ഭരണകൂടത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസർ മഹർ അബ്ദുൽ അസീസ് മുത്രബ് ആണ് മുഖ്യ ആസൂത്രകനെന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സർക്കാർ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധൻ സലാ മുഹമ്മദ് തുബൈജി, സൗദി കൊട്ടാരത്തിലെ സുരക്ഷാസേനയിൽ അംഗങ്ങളായ ഫഹദ് ഷബീബ് അൽ ബലാവി, വലീദ് അബ്ദുല്ല അൽ ഷെഹ്‌രി തുടങ്ങി 11 പ്രതികളുടെയും പേര് യുഎൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

