നോത്രദാമിൽ ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് കുർബാന ഇല്ല, പാതിരാ കുർബാന ലോക്സെറോയിൽ

പാരിസ് ∙ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലെ തീപിടിത്തത്തിൽ ഗോപുരവും മേൽക്കൂരയും പാടേ നശിച്ച നോത്രദാം കത്തീഡ്രലിൽ ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് കുർബാനയില്ല. പകരം, നോത്രദാമിലേതുപോലെയുള്ള ആരാധനാ പീഠം ഒരുക്കി സമീപത്തുളള സാൻഷർമാ ലോക്സെറോ പള്ളിയിലായിരിക്കും പാതിരാ കുർബാന. നോത്രദാം റെക്ടർ പാട്രിക് ഷോവെ നേതൃത്വം നൽകും.

12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിത പള്ളിയിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്തു മാത്രമാണു ക്രിസ്മസ് കു‍ർബാന തടസ്സപ്പെട്ടത്. 1803 നു ശേഷം മുടങ്ങിയിട്ടേയില്ല. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് നാത്‌സിപ്പടയുടെ അധിനിവേശം നടന്നപ്പോൾ പോലും ക്രിസ്മസിനു പള്ളി തുറന്നിട്ട ചരിത്രമാണുള്ളത്.

പുറത്തു നിലകെട്ടി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിവരുമ്പോഴാണ് ഏപ്രിൽ 15നു പള്ളിക്കു തീപിടിച്ചത്. നിലകെട്ടിയ കമ്പികൾ തീയിൽ ഉരുകിപ്പോയി. ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് അവ നീക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 10 ലക്ഷം യൂറോ മുടക്കി, 5 വർഷത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയാണു ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: There Will Be No Christmas Service at Notre-Dame