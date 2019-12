ക്രിസ്മസ് ലോട്ടറിയിൽ ‘തൽസമയം രാജിവച്ച്’ ടിവി റിപ്പോർട്ടർ; ശേഷം!

മഡ്രിഡ് ∙ സ്പെയിനിലെ പ്രശസ്തമായ ‘എൽ ഗോർഡോ’ ക്രിസ്മസ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പു വാർത്ത തൽസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആർടിവിഇ ചാനലിലെ നതാലിയ എസ്ക്യുഡെറോയ്ക്ക് ‘തൽസമയം’ ലോട്ടറിയടിച്ചു.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

ഒന്നാം സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെ വിജയികളുടെ പട്ടിക വായിച്ചുവായിച്ചു വരുമ്പോഴാണു 40 ലക്ഷം യൂറോ അടിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം പേരു കണ്ട് നതാലിയ ഞെട്ടിയത്. പിന്നെ തുള്ളിച്ചാടിയ റിപ്പോർട്ടർ തൽസമയം പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഞാൻ നാളെ ജോലിക്കു വരുന്നില്ലാ....

എന്നാൽ പിന്നീട് ഒന്നാം സമ്മാനം മറ്റു വിജയികളുമായി പങ്കിടേണ്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ നതാലിയ ട്വിറ്ററിൽ എത്തി തന്റെ ‘തൽസമയ ലോട്ടറി പ്രകടനത്തിൽ’ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പിന്നിട്ട മാസങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായ ചില വിഷമങ്ങളിലായിരുന്നു. അതിനാലാണ് ഭാഗ്യം തേടിവന്നെന്നു കരുതിയപ്പോൾ പരിസരം മറന്നത് – നതാലിയ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സമ്മാനം പങ്കിടുന്നതോടെ നാലായിരം യൂറോ മാത്രമാണ് നതാലിയയ്ക്കു ലഭിക്കുക.

Hola a tod@s. Solo quería daros las gracias por cada uno de vuestros mensajes. Todo en esta vida es constructivo. Feliz Navidad y recordad, son días de amor , paz, generosidad y felicidad. Disfrutad de la familia y de la vida💫💫💫💫🥰🥰🥰🥰 — natalia escudero (@nataliescudero1) December 24, 2019

English Summary: Spanish TV reporter quits on air after winning lottery – but only wins small prize