ചരിത്രമെഴുതുന്നു, ചെറുപ്പം

ഒന്നാലോചിച്ചാൽ മുതിർന്നവരുടെ ലോകമാണിത്. വ്യവസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതത്രയും അവർ. കുട്ടികളിവിടെ വെറും കുട്ടികൾ മാത്രം. നീണ്ട കാലത്തെ ജീവിതപരിചയമാണ് പക്വതയെന്നു ധരിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ മാത്രം പാകം വന്ന മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൊതുബോധമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകമാണിത്. അതോടൊപ്പം പുതുതലമുറയുടെ പോക്ക് അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന ചിന്തയും മുതിർന്ന തലമുറയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.



അമ്മാവൻ സിൻഡ്രം എന്നു ന്യൂജനറേഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിളിക്കുന്ന ഈ പൊതുബോധം നാടു ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പരിസ്ഥിതിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സമത്വത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുമായി ഇടപെട്ട് ഒരുപാടു കുട്ടികൾ ലോകശ്രദ്ധയിൽ നിറഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിലേ സാക്ഷിയാകുന്നത്.

മലാല, ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബെർഗ്, യാര ഷഹീദി, മാരി കോപ്പനി, ഇസ്ര ഹിർഷി, ഗവിൻ ഗ്രിം എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര കുട്ടിമനുഷ്യർ. പൊതുപ്രവർത്തനം കുട്ടിക്കളിയല്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ലോകത്തിന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ടു മറുപടി നൽകിയവരാണിവർ.

സരയേവോയിലെ ആൻ ഫ്രാങ്ക് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ലാറ്റാ ഫിലിപ്പോവിച്ച് 1992 നവംബർ 19നു തന്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ച പ്രസിദ്ധ വരികൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തി ഏറെയാണ്. ‘‘മുതിർന്നവരാണു രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇതിനെക്കാൾ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ഒരു മാർഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നില്ല.’’ യുദ്ധക്കൊതി പൂണ്ട രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്കു നിലപാടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിഷ്കളങ്കതയിൽനിന്നു മാത്രം രൂപപ്പെടുന്ന കരുത്തുറ്റ രാഷ്ട്രീയം ആണത് !

ഗവിൻ ഗ്രിം, നാദിയ മുറാദ്, ലിസിപ്രിയ

കുട്ടികളെയാവണം സർക്കാർ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരുംദിനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചും വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും, ജാതിമത വർഗീയ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ആരും കരുതാതിരിക്കുക.

മാറ്റം ഇവരിലൂടെ

മലാല യൂസഫ്സായ് (22):

പാക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക. പെൺകുട്ടികൾക്കു താലിബാൻ വിദ്യാഭ്യാസം വിലക്കുന്നതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയതോടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി. 2012ൽ തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റെങ്കിലും മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് യുകെയിലെത്തി. 2014ൽ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ നൊബേൽ (സമാധാനം) ജേതാവായി.

ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബർഗ് (17):

കാർബൺ ബഹിർഗമനം തടയാൻ നടപടി തേടി കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്വീഡൻ പാർലമെന്റിന്റെ മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പു സമരം നടത്തി ശ്രദ്ധേയയായി. ക്രമേണ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ പരിസ്ഥിതിമുന്നേറ്റമായി ഇതു ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. Our house is on fire എന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിലെ ഗ്രേറ്റയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് 2019ന്റെ മുദ്രാവാക്യമായി. മലിനീകരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമാനയാത്രയെ എതിർക്കുന്നു; അറ്റ്ലാന്റിക് കടന്നു യുഎസിലെത്തിയത് 15 ദിവസത്തെ പായവഞ്ചി യാത്രയിലൂടെ.

മിനോൺ

യാര ഷഹീദി (19):

യുഎസ് നടിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും. യങ് വിമൻസ് ലീഡർഷിപ് നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്ന സംഘടന വഴി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തനം. 2018ൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ മതിപ്പു തോന്നിയ മിഷേൽ ഒബാമ, ഹാർവഡ് സർകലാശാലയിൽ സോഷ്യോളജി പഠനത്തിനു യാരയ്ക്കു ശുപാർശക്കത്ത് നൽകിയതു വാർത്തയായി.

ഗവിൻ ഗ്രിം (20):

യുഎസിലെ വെർജീനിയയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർഥി. ലിംഗമാറ്റം നടത്തി ആൺകുട്ടിയായ ഗവിൻ സ്കൂളിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്കിനെതിരെ കോടതിവിധി നേടി.

നാദിയ മുറാദ് (26):

ഇറാഖിലെ ഐഎസ് ഭീകരരുടെ കൂട്ട ലൈംഗികാക്രമണത്തിനും ക്രൂരതകൾക്കും ഇരയായി. ഇന്നു മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന യുഎൻ ഗുഡ്‌വിൽ അംബാസഡർ. 2018ൽ സമാധാന നൊബേൽ.

ലിസിപ്രിയ (8): കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽനിന്നു ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വീറോടെ പൊരുതുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി. മഡ്രിഡിൽ നടന്ന യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസംഗകയായിരുന്നു മണിപ്പൂർ സ്വദേശിയായ ലിസിപ്രിയ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചെറുക്കാൻ നടപടികൾക്കായി ഈ വർഷം ജൂണിൽ പാർലമെന്റിനു മുന്നിൽ വരെ ശബ്ദമുയർത്തി.