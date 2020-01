സ്ത്രീയുടെ കൈ തട്ടിമാറ്റിയതിന് മാപ്പു ചോദിച്ച് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ∙ തന്റെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു വലിച്ച സ്ത്രീയുടെ കൈ തട്ടിമാറ്റിയതിനു മാപ്പു ചോദിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ.

‘പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ ക്ഷമ നശിക്കുന്നു, എനിക്കും. അവരുടെ കയ്യിൽ അടിച്ചതിനു ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അതു തെറ്റായ മാതൃകയാണ്’ – സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിലെ പുതുവത്സര കുർബാനയ്ക്കിടെ ഇന്നലെ മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ മാർപാപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അരികിലേക്കു വലിച്ചത്. അസ്വസ്ഥനായ മാർപാപ്പ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ അടിക്കുകയും അവരുടെ പിടിയിൽനിന്നു മോചിതനാകുകയുമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അക്രമം ദൈവനിന്ദയാണെന്നും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം പലരീതിയിൽ ബലിയാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു.



