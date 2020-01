ഹോങ്കോങ്: പുതുവർഷത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത് 10 ലക്ഷം പേർ

ഹോങ്കോങ് ∙ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന പ്രക്ഷോഭകർ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പടുകൂറ്റൻ റാലി ഒടുവിൽ പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചു. ഇതോടെ ഹോങ്കോങ് പ്രക്ഷോഭം 2020 ലും സജീവമായി തുടരുമെന്നു വ്യക്തമായി.

റാലിയിൽ 10 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്തെന്ന് സംഘാടകർ അവകാശപ്പെട്ടു.

അധികൃതരുടെ അനുമതിയോടെ നടത്തിയ റാലി കഴിഞ്ഞ 7 മാസമായി നടത്തി വരുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതായിരുന്നു. സമാധാനപരമായായിരുന്നു തുടക്കം. എന്നാൽ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ച സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടി.



