ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി എവിടെ എങ്ങനെ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതിനുള്ള തിരിച്ചടി സൈനികമായി തന്നെ നൽകാൻ ഇറാൻ നിർബന്ധിതമായേക്കും. ഇറാന്റെ മണ്ണിലല്ല യുഎസ് ആക്രമണം എന്നതിനാൽ, തിരിച്ചടി അമേരിക്കൻ മണ്ണിലാവേണ്ടതില്ല എന്നത് ഇറാനു കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുകയാണ്.



ഇറാഖിലെയോ സിറിയയിലെയോ ഏതെങ്കിലും യുഎസ് സൈനികത്താവളത്തിലേക്കു മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തുകയാവും എളുപ്പം ഇറാനു ചെയ്യാവുന്ന പ്രതികാരം. ബഗ്ദാദിൽ വച്ചാണു സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നതിനാൽ തിരിച്ചടി ഇറാഖിൽ തന്നെ കൊടുക്കാനാവും കൂടുതൽ സാധ്യത.

അതേസമയം, നേരിട്ടു സൈനികാക്രമണം നടത്തുന്നതു കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിനു വഴിതെളിക്കുമെന്നതിനാൽ, ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രഹരത്തിനാവും സാധ്യത.

മേഖലയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇറാൻ വളർത്തിയെടുത്തതോ ഇറാന്റെ ചൊൽപ്പടിയിലുള്ളതോ ആയ ഒട്ടേറെ ഷിയാ സായുധവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇറാഖിലെ വിവിധ ഷിയാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സംയുക്ത സമിതിയായ പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സ് (പിഎംഎഫ്) ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇവർ ഇറാഖിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾക്കു നേരെ 10 തവണയിലേറെ മുൻപ് ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിഎംഎഫിന്റെ ഭാഗമായ കത്തബ് ഹിസ്ബുല്ലയാണ് യുഎസ് കരാറുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡിസംബർ 27ലെ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

പിഎംഎഫിലെ ഏതെങ്കിലും സായുധവിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഗൾഫിലെ യുഎസ് എംബസികളുടെയോ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ നേർക്ക് ആക്രമണം നടത്താം. ബഗ്ദാദിലെ യുഎസ് എംബസി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കയ്യേറിയത് ഉദാഹരണം.

എന്നാൽ, തീവ്രവാദ, ഭീകര സംഘടനകളെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സംഘടനകളെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവരുമായി തങ്ങൾക്കു ബന്ധമില്ലെന്ന ഇറാന്റെ വാദം പൊളിയും. മാത്രമല്ല, സൈനികാക്രമണത്തിനു തിരിച്ചടിയായി സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതും സാധാരണ ജനങ്ങളെ വധിക്കുന്നതും ഇറാന്റെ പ്രതിഛായയ്ക്കും ക്ഷീണമാകും. ഇത്തരമൊരു തിരിച്ചടി യുഎസ് സൈന്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ അവർ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കും.

സിറിയയിൽ തിരിച്ചടിക്കുകയാവും കൂടുതൽ എളുപ്പം. ഇറാഖ് അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന അൽ താംഫ് എന്ന സ്ഥലത്തു മാത്രമാണു നിലവിൽ അമേരിക്കയ്ക്കു സൈനികത്താവളമുളളത്. ഏതാണ്ട് 500 സൈനികർ അവിടെയുണ്ട്.

ഇറാൻ ഈ താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട്. ഇറാഖ്, സിറിയ, ലബനൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇറാൻ അനുകൂല സായുധവിഭാഗങ്ങൾക്കു സുഗമമായ നീക്കം നടത്തുന്നതിനു തടസ്സമാണ് ഈ യുഎസ് സാന്നിധ്യം. ഇറാനിൽ നിന്ന് സൈനിക സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്ന മാർഗമധ്യേയാണ് അൽ താംഫ്. ഇത് തകർക്കുകയെന്നതു മുൻപേ ഇറാന്റെ പദ്ധതിയിലുണ്ടെന്ന് ചില മധ്യപൂർവദേശ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സുലൈമാനിക്ക് ഈ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രേ.

ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സൈനികത്താവളങ്ങളോ സൈനിക സാന്നിധ്യമോ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഏതും ആക്രമിക്കപ്പെടാം മൂവായിരത്തോളം സൈനികരെ കൂടുതലായി ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് യുഎസ് അയയ്ക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൈനികത്താവളങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉദ്ദേശിച്ചാവാം ഈ പുതിയ വിന്യാസം.

