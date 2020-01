ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞയാൾ ഓർമയായി

കാഠ്മണ്ഡു ∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറ‍ഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡിന് ഉടമയായ ഖഗേന്ദ്ര ഥാപ്പ മാഗർ (27) ഓ‍ർമയായി. 67.08 സെന്റി മീറ്റർ (രണ്ടടി 2.41 ഇഞ്ച്) മാത്രം ഉയരമുള്ള മാഗർ, ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

2010 ൽ പതിനെട്ടാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യൻ എന്ന ബഹുമതി മാഗറിനു ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് വെറും 54.6 സെ.മീ മാത്രം ഉയരമുള്ള നേപ്പാളിലെ തന്നെ ചന്ദ്ര ബഹാദൂർ ഡാങിനായി ഈ റെക്കോർഡ്. 2015 ൽ ചന്ദ്ര മരിച്ചതോടെ മാഗർ വീണ്ടും റെക്കോർഡിന് ഉടമയായി. നിരവധി വിദേശരാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള മാഗർ, യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും ടിവി ഷോകളിലും പങ്കെടുത്തു.

നേപ്പാൾ ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രചാരണ മുഖമായിരുന്നു ഈ കുറിയ മനുഷ്യൻ. ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ എവറസ്റ്റിന്റെ നാട്ടിൽ, ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യനും എന്നായിരുന്നു പ്രചാരണ വാചകം.

