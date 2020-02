ചൈനയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കൂടി മരിച്ചു

കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനായി സ്വന്തം വിവാഹം മാറ്റി വച്ച യുവ ഡോക്ടർ അതേ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനിലെ ഫസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡോ. പെങ് യിൻഹുവ (29) ആണു മരിച്ചത്. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനിടെ ചൈനയിൽ മരിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനാണ് ഡോ. പെങ്. ജനുവരിയിൽ ചൈനീസ് പുതുവത്സരാഘോഷസമയത്ത് വിവാഹിതനാകേണ്ടതായിരുന്നു ഡോക്ടർ. ഇതിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2250 ആയി. രോഗബാധിതർ 76,794.

English summary: Corona: One more doctor dies in China