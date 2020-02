കൊറോണ വൈറസ് ബാധ 6 രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കൂടി

ബെയ്ജിങ് ∙ ആറു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കൂടി പടർന്ന കോവിഡ് 19 (കൊറോണ വൈറസ്) സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്ക ആഗോള ഓഹരി തകർത്തു. നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 5 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ (360.75 ലക്ഷം കോടി രൂപ) നഷ്ടമായി. 2008 നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയാണിത്.

ന്യൂസീലൻഡ്, നൈജീരിയ, ഇസ്തോണിയ, ഡെന്മാർക്ക്, നെതർലൻഡ്സ്, ലിത്വാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വൈറസ് പടരുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

13 പേർ മരിച്ച ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം 571 പുതിയ രോഗികളെ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,337 ആയി. ഇറ്റലിയിലും ഇറാനിലും സ്ഥിതി മോശമായി തുടരുന്നു. ഇറാനിൽ മരണം 34 ആയി. ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രിയും വനിതാക്ഷേമ വകുപ്പ് ഉപാധ്യക്ഷയും ഉൾപ്പെടെ 388 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 31 പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ 21 ഇടങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥന റദ്ദാക്കി. മംഗോളിയയിൽ പ്രസിഡന്റിനെ ഐസലേഷൻ വാർഡിലാക്കി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

യൂറോപ്പിൽ കൂടുതൽ മരണം ഇറ്റലിയിലാണ് –17. രോഗബാധിതർ 655. പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ബ്രിട്ടിഷുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ മരിച്ച ജപ്പാനിൽ 200 ലേറെ പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്രാൻസിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി.

ഇതേസമയം, വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയിൽ ജനുവരി 23 നു രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും കുറവു കേസുകൾ (327) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെയാണ്. 13 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ആകെ മരണം 2337 ആയി. രാജ്യത്തെ 3 പ്രധാന വിമാന കമ്പനികളും രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. നേരത്തേ മാറ്റിവച്ച ഷാങ്ഹായ് ഫാഷൻ ഷോ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎഇയിൽ 6 പേർക്കു കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗബാധിതർ 19 ആയി. 250 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിമാന സർവീസുകൾക്കു പിന്നാലെ ഇറാനിലേക്കുള്ള ഫെറി സർവീസുകളും നിർത്തലാക്കി. അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന എല്ലാ ചരക്കു വാഹനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർ ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്നതു നിർബന്ധമാക്കി. ബഹ്റൈനിൽ 36 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

കുവൈത്തിൽ രോഗബാധിതരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടെ 2 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഖത്തറിൽ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് 19 പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയാൻ അതിർത്തിയിൽ ആയിരത്തോളം സൈനികരെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ബൾഗേറിയ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

