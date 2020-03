വമ്പൻ ഛിന്നഗ്രഹം വരുന്നു; പേടിക്കേണ്ടെന്നു നാസ

ന്യൂയോർക്ക്∙ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ വലുപ്പമുള്ള, 52768 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഛിന്നഗ്രഹം ഏപ്രിൽ 29നു ഭൂമിക്കു സമീപത്തു കൂടി പാഞ്ഞുപോകുമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ. സെക്കൻഡിൽ 8.7 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണു ഛിന്നഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയിലിടിച്ചാൽ സർവനാശമാകും ഫലം, പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നു നാസ ഉറപ്പുതരുന്നു.



ഭൂമിക്കു 150 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുവരെയാണ് ഛിന്നഗ്രഹം എത്താൻ സാധ്യതയെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. ഇതു ഭൂമിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത അൻപതിനായിരത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്.

English summary: Asteroid will fly by the Earth