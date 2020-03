ചൈന ജീവിതത്തിലേക്ക്; കോവിഡിന്റെ പേരിൽ കൊമ്പു കോർത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയ–ജപ്പാൻ

ബെയ്ജിങ് ∙ കോവിഡിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈന സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നു. ഇന്നലെ രോഗം ബാധിച്ചവർ 150 പേർ മാത്രം. രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ പ്രത്യേക ആശുപത്രികൾ അടച്ചു. രാജ്യത്തു മൊത്തം രോഗം ബാധിതർ 80,559; ഇതിൽ 54,000 പേർ രോഗമുക്തരായി. ചികിത്സയിലുള്ളത് 23,588 പേർ.

ബഹിരാകാശത്തെ മലിനീകരണത്തോത് കണക്കാക്കുന്ന ഉപഗ്രഹചിത്രം, വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടതിന്റെ സൂചന തരുന്നു. സാമ്പത്തികരംഗവും ശക്തിപ്രാപിക്കുകയാണ്. ബ്ലൂംബെർഗ് ഇക്കണോമിക്സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞമാ‌സ‌ം 50% ആയിരുന്ന ചൈനയുടെ സാമ്പത്തികശേഷി ഇപ്പോൾ 70% ൽ എത്തി.

∙ ഇറ്റലിയിൽ 148 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ രോഗം റോമിലേക്കും പടർന്നു. 42 പേർക്കാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വത്തിക്കാനിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പോപ്പ് പങ്കെടുക്കുന്ന സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിലെ ഞായറാഴ്ച പ്രാർഥനകളിലെ ആൾക്കൂട്ടം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുന്നു.

∙ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകൻ അടക്കം 147 പേർ മരിച്ച ഇറാനിൽ 4,747 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ മാത്രം 17 മരണം. മിക്കയിടത്തും വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം റദ്ദാക്കി.

∙ ഇറാഖിൽ ഷിയാ തീർഥാടനകേന്ദ്രമായ കർബാലയിലെ ഇമാം ഹുസൈൻ മക്ബറ അടച്ചു. ഇവിടുത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനയും പരമോന്നത ഷിയാ നേതാവിന്റെ പ്രസംഗവും റദ്ദാക്കി.

∙7 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പലസ്തീനിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചു. ബത്‌ലഹേമിലെ തിരുപ്പിറവി ദേവാലയം ഒരു മാസത്തേക്ക് തുറക്കാനിടയില്ല.

∙ഇസ്രയേലിൽ 18 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജർമനിയിൽ യുഎസുമായി ചേർന്നു നടത്താനിരുന്ന സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം ഇസ്രയേൽ റദ്ദാക്കി.

∙ രോഗബാധയുടെ പേരിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ–ജപ്പാൻ ബന്ധം ഉലയുന്നു. കൊറിയ സന്ദർശിച്ചവർ 14 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്ന ജപ്പാൻ നിർദേശമാണു കാരണം. ജപ്പാനുള്ള വീസ ഇളവു പദ്ധതി കൊറിയ റദ്ദാക്കി

∙ ഭൂട്ടാനിൽ 76 വയസ്സുള്ള യുഎസ് സഞ്ചാരിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് വിദേശ സന്ദർശകരെ വിലക്കി. തിംപു ഉൾപ്പെടെ 3 മേഖലകളിലെ സ്കൂളുകൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചു. 10 ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ് യുഎസ് സഞ്ചാരി ഭൂട്ടാനിലെത്തിയത്.

ഗൾഫിൽ ‌ഊർജിത നടപടികൾ

∙ഖത്തറിൽ 3 പേർക്കും യുഎഇയിൽ ഒരാൾക്കും കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ 20ന് ആരംഭിക്കേണ്ട ബഹ്‌റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രി ഫോർമുല-1 ചാം‌പ്യൻഷിപ് ടിക്കറ്റ് വിൽ‌പന നിർത്തിവച്ചു.

∙കുവൈത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കൊറോണ മുക്തമെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ നിർദേശം പിൻവലിച്ചത് ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ആശ്വാസമായി.

English Summary: Life in china slowly getting back to normal