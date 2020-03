യുഎസിൽ മരണം 31; 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിൽ കോവിഡ് പടരുന്നു. 4 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 31 ആയി. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1037. ന്യൂയോർക്ക്, കലിഫോർണിയ, വാഷിങ്ടൻ, ഫ്ലോറിഡ, ഒറിഗോൺ, യൂട്ടാ, മേരിലാൻഡ്, കെന്റക്കി, മാസച്യുസിറ്റ്‌സ് , ന്യൂജഴ്‌സി, കൊളറാഡോ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 30 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഫിസുകളും സ്കൂളുകളും അടച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസി‍ഡന്റ് സ്ഥാനാർഥികളായ ബേണി സാൻഡേഴ്സും ജോ ബൈഡനും റാലികൾ റദ്ദാക്കി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘം രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്, ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, ആപ്പിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ട്വിറ്റർ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസിൽ ഒത്തുചേർന്ന് വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അധികൃതരുമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

