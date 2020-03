അഫ്ഗാൻ: യുഎസ് പിന്മാറ്റം തുടങ്ങി

കാബൂൾ (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ) ∙ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കും വ്യാപക അക്രമങ്ങൾക്കും നടുവിൽ 2 താവളങ്ങളിൽ നിന്നു യുഎസ് സേന പിൻമാറ്റം തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ മാസം ദോഹയിൽ ഒപ്പിട്ട യുഎസ്– താലിബാൻ കരാർ പ്രകാരമാണ് പിന്മാറ്റം. താലിബാൻ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ 14 മാസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ സൈനികരെയും പിൻവലിക്കും എന്നായിരുന്നു യുഎസ് വാഗ്ദാനം.



ഹെൽമണ്ട് പ്രവിശ്യയിലെ ലഷ്കർ ഗാ, പടിഞ്ഞാറുള്ള ഹെറാത് എന്നീ താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരാണ് പിന്മാറ്റം ആരംഭിച്ചത്. അതേസമയം, തടവുകാരെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഉറപ്പു ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങേണ്ട അഫ്ഗാൻ– താലിബാൻ ചർച്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. ജയിലിലുള്ള 5000 താലിബാൻകാരെ ചർച്ചയ്ക്കു മുന്നോടിയായി വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി ഇതിനു വഴങ്ങിയിട്ടില്ല.

തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 5,000 പേരെയും വിട്ടയയ്ക്കുമെന്നു സൂചനയില്ല. വിട്ടയയ്ക്കുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ താലിബാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ചർച്ച ഏതാനും ദിവസം വൈകാനാണ് സാധ്യത.

Englishs summary: US begins to withdraw troops from Afghan