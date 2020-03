നടി ഇന്ദിര വർമയ്ക്ക് കോവിഡ്

ലണ്ടൻ / ന്യൂയോ‍ർക്ക് ∙ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്, കാമസൂത്ര എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നടി ഇന്ദിര വർമ (46) തനിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി. ബ്രെക്സിറ്റിലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ മുഖ്യ ഇടനിലക്കാരനായ മൈക്കൽ ബാർണിയറിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

‘ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്’ താരമായ ക്രിസ്റ്റഫർ ഹൈവ്ജുവും കോവിഡ് 19 രോഗബാധിതനാണ്. കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഹോളിവുഡ് താരം ഹ്യൂ ജാക്ക്മാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാല ‘ലാഫിങ് മാൻ’ താത്കാലികമായി അടച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നടിയും മോഡലുമായ ഓൾഗ കുറിലെങ്കോ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നു പറഞ്ഞു.

English summary: Celebrities who have tested positive for coronavirus