ഹാരിക്കും മേഗനുമുള്ള സുരക്ഷാച്ചെലവ് വഹിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധമറുത്ത ഹാരി രാജകുമാരന്റെയും അമേരിക്കക്കാരിയായ ഭാര്യ മേഗന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും സുരക്ഷാച്ചെലവു തന്റെ സർക്കാർ വഹിക്കില്ലെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. യുഎസ് ഭരണകൂടത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്വന്തം നിലയിൽ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും ദമ്പതികളുടെ വക്താവു പ്രതികരിച്ചു.

കാനഡയിൽനിന്നാണു കലിഫോർണിയയിലെ ലൊസാഞ്ചലസിലേക്കു ഹാരിയും മേഗനും താമസം മാറ്റിയത്. കാനഡയിൽവച്ച് അവിടത്തെ സർക്കാർ ആദ്യം സുരക്ഷാച്ചെലവു വഹിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞമാസം അതു നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. നടിയായ മേഗൻ വളർന്ന നാടാണു ഹോളിവുഡിന്റെ സ്വന്തം ലൊസാഞ്ചലസ്. അമ്മ ഡോറിയ റഗ്ലാൻഡും ഇവിടെയാണു താമസം.

English summary: US will not pay for Prince Harry, Megan's Protection