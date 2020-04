കടുവയ്ക്ക് കോവിഡ്: മനുഷ്യനിൽനിന്ന് മൃഗത്തിലേക്ക് രോഗം ആദ്യം

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യൂഎസിൽ കോവിഡ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രോൻക്സ് മൃഗശാലയിൽ 4 വയസ്സുള്ള നാദിയ എന്ന മലയൻ പെൺകടുവയ്ക്കു രോഗം. ജീവനക്കാരനിൽനിന്നാണു പകർന്നത്.

മനുഷ്യനിൽനിന്നു മൃഗത്തിലേക്കു കൊറോണ വൈറസ് പകർന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നത് ആദ്യമാണ്. നാദിയയുടെ സഹോദരി അസുൽ, 2 അമുർ (സൈബീരിയൻ) കടുവകൾ, 3 ആഫ്രിക്കൻ സിംഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്.



ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ മനുഷ്യരിലേക്കു കോവിഡ് പകർന്നതു മൃഗങ്ങളിൽനിന്നാണ്. തിരിച്ചുള്ള രോഗവ്യാപനം ആദ്യമാണ്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ 2 നായ്ക്കളടക്കം ഏതാനും മൃഗങ്ങൾക്കു മുൻപു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതു മനുഷ്യരിൽനിന്നാണെന്നു സൂചനയില്ലായിരുന്നു.

ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും തടയണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രോഗികളെയും സംശയിക്കുന്നവരെയും പാർപ്പിക്കുന്ന ക്വാറന്റീൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും തടയണമെന്നു കേന്ദ്രം. നായ, കുരങ്ങ്, പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വരവ് തടയാൻ പ്രത്യേക വേലി നിർമിക്കാം. ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഇവയെത്തുന്നതു തടയണം. യുഎസിൽ മൃഗങ്ങളിലേക്കും വൈറസ് വ്യാപിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെയാണു നിർദേശം.

