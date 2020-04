ആരവങ്ങളില്ലാതെ ബഹിരാകാശ യാത്ര

അൽമറ്റി (കസഖ്സ്ഥാൻ) ∙ ഭൂമിയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബഹിരാകാശം കാണാനുള്ള പഴുതുകളെല്ലാമടച്ച് മൂന്നംഗ സംഘം ഇന്റർനാഷനൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. കോവിഡ് കാലത്തു യാത്രയാക്കാൻ ആൾക്കൂട്ടവും ആരവവുമില്ല, ക്യാമറ മിന്നിച്ചു ചുറ്റും കൂടാൻ മാധ്യമസംഘവുമില്ല.



ബൈകനൂറിലെ വിക്ഷേപണത്തറയിൽനിന്നു സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 6 മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്കായി സോയുസ് പേടകമേറിയതു ക്രിസ് കാസിഡി, അനത്തൊലി ഇവാനിഷിൻ, ഇവാൻ വാഗ്നർ എന്നിവർ. യുഎസ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസയിൽനിന്നാണ് കാസിഡി; മറ്റു 2 പേരും റഷ്യയുടെ റോസ്കോസ്മോസ് സ്പേസ് ഏജൻസിയിൽനിന്ന്. ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഗവേഷണ നിലയമായ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവർ കൂടി എത്തിയതോടെ ആകെ 6 താമസക്കാരായി.

മോസ്കോയ്ക്കടുത്ത് സ്റ്റാർ സിറ്റിയിൽ താമസവും ആചാരഭാഗമായുള്ള സന്ദർശനങ്ങളും, യാത്രയ്ക്കു മുൻപുള്ള രണ്ടാഴ്ച അസുഖം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്കു താമസവും കഴിഞ്ഞാണു ഗഗനചാരികൾ ബഹിരാകാശനിലയത്തിലേക്കു പോകാറുള്ളത്. ഇത്തവണ കോവിഡ് മുൻകരുതലായി ഈ ക്വാറന്റീൻ കാലം വളരെ മുൻപേ തുടങ്ങി.

English summary: Three astronauts are launching to space