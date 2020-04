യുഎഇയിൽ 2 മരണം കൂടി; സൗദിയിൽ 3

ദുബായ് ∙ യുഎഇയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു രണ്ടു പേർ കൂടി മരിച്ചു. 331 പേർക്കു കൂടി പുതുതായി രോഗം. മസ്ജിദുകളും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും തുറക്കുന്നത് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കു നീട്ടി. മൊത്തം രോഗബാധിതർ 2990. സുഖപ്പെട്ടവർ 268. മരണം 14



∙ കുവൈത്ത്: 51 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 83 പേർക്കു കൂടി രോഗം. രോഗബാധിതരായ ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോൾ 530. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെയുള്ള കർഫ്യൂ മുഴുവൻ സമയമാക്കിയേക്കും. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശികൾക്കു വിമാന സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നു വ്യോമയാന വകുപ്പിന് നിർദേശം. രോഗബാധിതർ 993. സുഖപ്പെട്ടവർ 123. മരണം 1.

∙ സൗദി അറേബ്യ: 3 മരണം കൂടി. 364 പേർക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് മദീനയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതകാല കർഫ്യൂ. ഭക്ഷണം വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യും. പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുമതിയില്ല.രോഗബാധിതർ 3651. സുഖപ്പെട്ടവർ 685. മരണം 47.

∙ ബഹ്റൈൻ: ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ വിദേശികളിൽനിന്ന് പരിശോധനാ ഫീസ് ഈടാക്കില്ല. ഒരു സ്വദേശി മരിച്ചു. 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരം. രോഗബാധിതർ 913. സുഖപ്പെട്ടവർ 530. മരണം 6.

∙ ഖത്തർ: സമൂഹ വ്യാപനം 26 %. രോഗബാധിതരിൽ 86 % പേരും പുരുഷന്മാർ. രോഗബാധിതർ 2,512. സുഖപ്പെട്ടവർ 227. മരണം 6.

∙ ഒമാൻ: കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച ആദ്യ വിദേശി ബംഗ്ലദേശ് പൗരൻ. നേരത്തേ മരിച്ച രണ്ടു പേരും സ്വദേശികളായിരുന്നു. 27 പേർക്കു കൂടി രോഗം. രോഗബാധിതർ 484. സുഖപ്പെട്ടവർ 109. മരണം 3.

English summary: Coronavirus: Two more death in UAE