യുഎസ്: 24 മണിക്കൂറിൽ 2,000 മരണം സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യരാജ്യം

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിൽ ഒറ്റ ദിവസം 2,100 ൽ ഏറെ മരണം. 24 മണിക്കൂറിൽ 2,000 മരണം സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യരാജ്യം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളതും അമേരിക്കയിലാണ്– 5 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. യുഎസിലെ ആകെ മരണം 19,000 കടന്നതോടെ ഇറ്റലി മരണസംഖ്യയിൽ യുഎസിനു പിന്നിലായി.



ലോകമെങ്ങും മരണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നതോടെ, ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇളവു ചെയ്യരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച യുഎസിൽ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളും ദുരന്തബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നര കോടിയോളം പേർക്കു തൊഴിൽ നഷ്ടമായി. അതിനിടെ, ഇറ്റലിക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു.

സ്പെയിൻ ∙ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം മരണം 510; 16 ദിവസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന മരണനിരക്ക്.

യുകെ ∙ ആവശ്യത്തിനു രക്ഷാഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിൽ. ആകെ മരണം 10,000 അടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 900 മരണം. പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം നടക്കാൻ തുടങ്ങി.

ബ്രസീൽ ∙ ആകെ മരണം 1,000 കടന്നു. 20,000 രോഗികളുണ്ട്. ഏപ്രിൽ അവസാനമാകുമ്പോഴെക്കും സ്ഥിതി വഷളാകും. അതിനിടെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ബൊൽസൊനാരോ തെരുവിലിറങ്ങി ജനക്കൂട്ടവുമായി ഇടപഴകി. ആളുകൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നതു സാമ്പത്തികനില തകർക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചൈന ∙ പുതിയ രോഗികൾ 46. ആകെ മരണം 3339.

ദക്ഷിണ കൊറിയ ∙ കോവിഡ് ഭേദമായ 91 പേർക്കു വീണ്ടും രോഗബാധ. എങ്ങനെയാണു വീണ്ടും രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ആകെ രോഗികൾ 10,000 കടന്നു. മരണം 211.

യൂറോപ്പ് ∙ ആകെ രോഗികൾ 8.71 ലക്ഷം. മരണം 71,335

ഏഷ്യ ∙ ആകെ രോഗികൾ 1.33 ലക്ഷം. മരണം 4,718

മധ്യപൂർവ ദേശം ∙ രോഗികൾ 95,000. മരണം 4632

ലാറ്റിനമേരിക്ക, കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ∙ 56,888 രോഗികൾ. മരണം 2344

ആഫ്രിക്ക ∙ രോഗികൾ 13,179. മരണം 704

∙ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 17,27,609

∙മരണം 1,05,728

∙രോഗമുക്തർ 3,90,639

ഏറ്റവുമധികം മരണം സംഭവിച്ച 10 രാജ്യങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ രോഗബാധിതർ

1. യുഎസ്: 19,666 (5,06,008)

2. ഇറ്റലി: 18,849 (1,47,577)

3. സ്പെയിൻ: 16,353 (161,852)

4. ഫ്രാൻസ്: 13,197 (1,24,869)

5. ബ്രിട്ടൻ: 9,875 (78,991)

6. ഇറാൻ: 4357 (70,029)

7. ബൽജിയം: 3346 (28,018)

8. ചൈന: 3339 (81,953)

9. ജർമനി: 2736 (1,22,855)

10. നെതർലൻഡ്സ്: 2643 (24,413)

യുഎസിലെ സ്ഥിതി ഏറ്റവും ഗുരുതര സ്ഥിതിയിലുള്ള 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ

∙രോഗബാധിതർ, മരണസംഖ്യ

∙ന്യൂയോർക്ക്: 1,72,358 (8627)

∙ന്യൂജഴ്‌സി: 54,588 (1932)

∙മിഷിഗൻ: 22,783 (1281)

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പനിഗുളിക ഇന്ന് ബ്രിട്ടനിലെത്തും

ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം പാരസെറ്റാമോൾ പാക്കറ്റുകൾ ഇന്ന് യുകെയിലെത്തും. മരുന്നു കയറ്റുമതിക്ക് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിൻവലിച്ചതോടെയാണിത്. ശരീരോഷ്മാവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഗുളികകളുടെ കയറ്റുമതി അനുവദിച്ചതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കു യുകെ നന്ദി അറിയിച്ചു.

യുഎസിൽ മരിച്ചത് 40 ഇന്ത്യക്കാർ

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിൽ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചു മരിച്ചവരിൽ 40 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഇന്ത്യൻ– അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരും. രോഗികൾ 1500 ൽ ഏറെ വരും. ഏറ്റവുമധികം മരണം സംഭവിച്ച ന്യൂയോർക്കിലും ന്യൂജഴ്‌സിയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരുള്ളത്. 10 പേർ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ്. പഞ്ചാബ്–4, ആന്ധ്രപ്രദേശ്– 2, ഒഡീഷ–1. മരിച്ചവരിലേറെയും 60നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ.

വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ചു മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരിൽ പകുതിയോളം പേർ താമസിച്ചിരുന്നതു ന്യൂജഴ്‌സി സംസ്ഥാനത്താണ്. സംഘടനാ നേതാക്കൾക്ക് അടക്കം രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary: COVID 19: Five lakh patients in US