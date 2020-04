ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം ഒരുലക്ഷം രോഗികൾ: ലോക്ഡൗൺ ഇളവു നൽകാൻ ജർമനിയും സ്പെയിനും

ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ മാത്രം കോവിഡ് രോഗികൾ ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ചൈനയിലും യുകെയിലും സ്ഥിരീകരിച്ച ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 5695 പേർക്ക്. ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് 758 പേർ.

അതേസമയം, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ മരണനിരക്ക് കുറയുന്നത് ആശ്വാസകരമായ സൂചനയാണ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎസ് നാവികസേനാംഗം മരിച്ചു. രോഗം പട‍ർന്ന ആണവ യുദ്ധക്കപ്പലായ തിയോഡർ റൂസ്‌വെൽറ്റിലെ ആദ്യ മരണമാണിത്. നാലായിരത്തിലേറെ സേനാംഗങ്ങളുള്ള കപ്പലിലെ 585 പേർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സ്പെയിൻ ∙ ചില തൊഴിൽമേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനം. ലോക്ഡൗൺ 26 വരെ.

ബ്രിട്ടൻ ∙ ഞായറാഴ്ച 737 മരണം. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം പരിശോധനകൾ ലക്ഷ്യം.

മെക്സിക്കോ ∙ 24 മണിക്കൂറിൽ 442 പേർക്കു സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗികൾ 4500 കവിഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ∙ രോഗികൾ 5,000 കവിഞ്ഞു. മരണം 93; പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ 20 ഡോക്ടർമാർക്കും രോഗം

ജപ്പാൻ ∙ ടോക്കിയോ അടക്കം ഏതാനും പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ വ്യാപിപ്പിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ.

ചൈന ∙ റഷ്യയുമായുള്ള അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന ഹെലിയോജിയാങ് പ്രവിശ്യയിൽ രോഗികൾ വർധിക്കുന്നു. റഷ്യയിൽനിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ 49 ചൈനക്കാർക്കു രോഗം. രണ്ടാം ഘട്ട വ്യാപനത്തിനു കാരണമാകുമെന്ന് ആശങ്ക. പുതിയ രോഗികൾ 108

ജർമനി ∙ രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവുവരുത്താൻ ആലോചന. ഇന്നു മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യും

ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ ∙ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഉടൻ ഇളവില്ലെന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും. ന്യൂസീലൻഡിൽ ആകെ രോഗികൾ 1349. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 6359.

സിറിയ ∙ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 19. ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായ രാജ്യത്ത് രോഗവ്യാപനം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം.

സിംഗപ്പൂർ ∙ 59 ഇന്ത്യക്കാർ അടക്കം 233 പുതിയ രോഗികൾ കൂടി.

റഷ്യ ∙ സ്ഥിതി വഷളാകുന്നുവെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ. ആകെ രോഗികൾ 18,328.

അമേരിക്കയിലെ വയോജന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 3600 മരണം

അമേരിക്കയിലെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലും വയോജന മന്ദിരങ്ങളിലും കോവിഡ് മൂലം മരണം 3,621 ആയി. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

വയോധികരായ 10 ലക്ഷത്തോളം പേരുണ്ട് രാജ്യത്തെ വിവിധ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ. ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 1880 പേർ മരിച്ചെന്നാണു വിവരം. കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താതെയുള്ള മരണങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ വരാറില്ല. ഫ്രാൻസിൽ മരണസംഖ്യ കുതിച്ചുയർന്നത് അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലെ മരണങ്ങൾ കൂടി കണക്കിൽപെടുത്തിയതോടെയാണ്.

∙ലോകത്താകെ കോവിഡ് രോഗബാധിതർ: 18,82,339

∙മരണം: 1,17,418

∙രോഗമുക്തരായവർ: 4,37,551

ഏറ്റവുമധികം മരണം സംഭവിച്ച 10 രാജ്യങ്ങൾ, ബ്രാക്കറ്റിൽ രോഗബാധിതർ

1. യുഎസ്: 22,850 (5,64,317)

2. ഇറ്റലി: 20,465 (1,59,516)

3. സ്പെയിൻ: 17,489 (1,69,496)

4. ഫ്രാൻസ്: 14,393 (1,32,591)

5. ബ്രിട്ടൻ: 11,329 (88,621)

6. ഇറാൻ: 4,585 (73,303)

7. ബൽജിയം: 3,903 (30,589)

8. ചൈന: 3,341 (82,160)

9. ജർമനി: 3,022 (1,27,916)

10. നെതർലൻഡ്സ്: 2,823 (26,551)

യുഎസിലെ സ്ഥിതി: ഏറ്റവുമധികം ഗുരുതരമായ 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. രോഗബാധിതരും ബ്രാക്കറ്റിൽ മരണസംഖ്യയും

∙ന്യൂയോർക്ക്: 1,89,415 (10,056)

∙ന്യൂജഴ്‌സി: 61,850 (2,350)

∙മാസച്യുസിറ്റ്സ്: 25,475 (756)

∙മിഷിഗൻ: 24,638 (1,487)

∙കലിഫോർണിയ: 23,300 (681)

English summary: More than one lakh Coronavirus case in New York