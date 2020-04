ലോകത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളിൽ പകുതിയും യൂറോപ്പിൽ. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വീതം രോഗികളുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ- സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി. ബ്രിട്ടനിൽ ആകെ രോഗികൾ 98,000 കവിഞ്ഞു. മരണം 13,000 അടുത്തു. പ്രതിദിനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രാജ്യവുമായി. അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് അന്തേവാസികൾക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുമെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഫ്രാൻസ് ലോക് ഡൗൺ മേയ് 12 വരെ നീട്ടി. ബൽജിയം, സ്പെയിൻ, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളും നീട്ടി. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഡെൻമാർക്ക്, ഓസ്ട്രിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തി. എന്നാൽ, ഇളവുകളിൽ ഏകോപനം ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുമെന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഡെൻമാർക്കിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. സ്പെയിനിൽ പ്രതിദിന മരണസംഖ്യ കുറയുന്നു- ബുധനാഴ്ച 523 മരണം.

കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനായി മേയ് നാലിനു സന്നദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മേളനം ചേരുമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മേധാവി ഉർസുല വോൺ ഡേർ ലെയൻ അറിയിച്ചു.

ലോകബാങ്ക് അംഗങ്ങളായ 100 രാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തരവായ്പകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചു.

മരണം 10,000 കവിഞ്ഞ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരം

യുഎസ് ∙ നേരത്തേ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത 3700 മരണങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ മരണം 11,500 കടന്നു. പരിശോധന നടത്താത്തവരുടെ മരണങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ മരണനിരക്ക് 17 % ഉയർന്നു. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മറ്റേതു രാജ്യത്തേക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയാണ്. യുഎസിൽ 6 ലക്ഷത്തിലേറെ രോഗികളിൽ രണ്ടുലക്ഷത്തോളം ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്താണ്.

യുഎസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം മരണം 2,129 - ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന മരണനിരക്ക്.

പിപിഇ കിറ്റ് ദൗർലഭ്യം മൂലം ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും വലയുന്നു, ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു രോഗം.

സാമൂഹിക അകലത്തിന് വാദിച്ചു; മന്ത്രി പുറത്ത്

ബ്രസീൽ ∙ സാമൂഹിക അകലം നിർബന്ധമാക്കാൻ വാദിച്ചതിനു ബ്രസീൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി പുറത്തേക്ക്. പ്രസിഡന്റ് ജൈർ ബൊൽസനാരോ എതിർനിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെയാണിത്. റിയോ ഡീ ജനീറോ, പാർറ എന്നീ രണ്ടു സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർക്കു രോഗം.

∙ ജപ്പാൻ: അടിയന്തര പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ കോവിഡ് മരണം നാലു ലക്ഷം വരെ ഉയരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. നിലവിൽ രോഗികൾ 8,000. മരണം 162

∙ ചൈന: റഷ്യൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന പ്രവിശ്യയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 1500 പേർക്കു രോഗം. ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരും പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ്. വുഹാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ താൽക്കാലിക ആശുപത്രിയും (1,000 കിടക്കകൾ) അടച്ചു.

∙ പാനമ: രോഗികൾ 3574, മരണം 95.

∙ മെക്സിക്കോ: രോഗികൾ 5,000 കവിഞ്ഞു. മരണം 406.

∙ ആഫ്രിക്ക: ആകെ രോഗികൾ 16,000 കവിഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര പിന്തുണ തേടി 20 യൂറോപ്യൻ,ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന.

2008 ലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് ഐഎംഎഫ്.

5 ലക്ഷം പിന്നിട്ട് രോഗമുക്തർ

ലോകമാകെയുള്ള രോഗബാധിതരിൽ 50% യൂറോപ്പിൽ

യുഎസിൽ 30%

20% ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ

മരണസംഖ്യയിൽ ചൈനയെ മറികടന്ന് ജർമനിയും; ചൈന ഇപ്പോൾ ഒൻപതാമത്

English Summary: Half of the world covid patients in europe