മരണനിരക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ടും യുഎസിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കാൻ ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് മരണത്തിൽ ഇരട്ടിയോളം വർധന. ബുധനാഴ്ച 2,600 പേരാണു മരിച്ചതെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച 4,591 പേരായി. മൊത്തം മരണം 35,000; രോഗികൾ 7 ലക്ഷത്തിനടുത്ത്. അതിനിടെ രാജ്യത്തെ പഴയ നിലയിലെത്തിക്കാൻ ത്രിതല മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍‍‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി.

ലോക്ഡൗൺ ദീർഘകാല പരിഹാരമല്ലെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം നീക്കാൻ ഗവർണർമാർക്ക് അനുമതി നൽകി. 30 % പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുതിയ കേസുകളില്ല; ആരോഗ്യവും സാഹചര്യവും അനുകൂലമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കു ജോലിയിലേക്കു മടങ്ങാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതേസമയം, തൊഴിൽരഹിത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി 52 ലക്ഷം പേർകൂടി അപേക്ഷ നൽകി. ഇതോടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ജോലി പോയവർ 2.2 കോടിയായി. മൊത്തം തൊഴിലാളികളിൽ ഏഴിലൊന്നു പേരും തൊഴിൽരഹിതർ. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനില 5.9 % ഇടിയുമെന്നാണ് ഐഎംഎഫ് പ്രവചനം.

