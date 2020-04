സാമ്പത്തികം X ആരോഗ്യം; ലോക് ഡൗണിനെതിരെ യുഎസിൽ പ്രകടനം

വാഷിങ്ടൻ ∙ അടച്ചിടലിലൂടെ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ. യുഎസിൽ പലയിടത്തും ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. പലയിടത്തും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ തടയുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തെന്നു പരാതി ഉയർന്നു.

വാഷിങ്ടനിൽ 2500 ൽ അധികം പേർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മുഖാവരണം ധരിക്കാൻ മിക്കവരും തയാറായില്ല. 40,000 പേർ മരിക്കുകയും 7.5 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യത്തെ പ്രതിഷേധം ആശങ്ക ഉയർത്തി. ഇതിനിടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ചെറിയ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി. പ്രതിഷേധക്കാർ രാജ്യസ്നേഹികളാണെന്നും ജോലിക്കു പോകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ട്രംപ് ഇവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ചൈന ലോക്ഡൗൺ മാറ്റിയെങ്കിലും ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിൽ ആയിട്ടില്ല.

∙ജർമനിയിൽ ലോക്ഡൗണിൽ ചെറിയ ഇളവ്.

∙അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രസിഡന്റ് അഷറഫ് ഗനിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ 20 ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ്. പ്രസിഡന്റുമായി ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്നു വ്യക്തമല്ല.

∙ബ്രസീലിൽ പട്ടാളത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ജനങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് ബൊൽസൊനാരോ വിമർശിച്ചു.

∙ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ലോക്‌‍‍‍ഡൗൺ തുടരണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ. സാമ്പത്തികമല്ല ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാനമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

∙വൈറസ് പടർന്ന മേഖലകളിൽ ശക്തമായ നടപടികളും മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇളവും എന്ന നയത്തിലേക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ.

∙ ബംഗ്ലദേശിലെ ആത്മീയ നേതാവ് മൗലാന ജുബൈർ അഹമ്മദ് അൻസാരിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് ലോക്ഡൗൺ കർശനമാക്കി.

