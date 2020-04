യുഎഇ മാളുകൾ തുറക്കുന്നു; നാളെമുതൽ പൊതുഗതാഗതവും

ദുബായ് ∙ യുഎഇയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ റമസാൻ പ്രമാണിച്ച് ഇളവ്. സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കും. മെട്രോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുഗതാഗതവും നാളെ പുനരാരംഭിക്കും. പൊലീസിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലേ പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ എന്ന നിബന്ധന നീക്കി. രാത്രി 10നു ശേഷം നിയന്ത്രണം തുടരും.



മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകളും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കും. മാളുകൾ ഉച്ചയ്ക്കു 12 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ. ശേഷിയുടെ 30 % ആളുകളേ പാടുള്ളൂ. 3 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഷോപ്പിങ് പാടില്ല. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെയും 3-12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല.

റസ്റ്ററന്റുകളിലും 30 % പേരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ഹോം ഡെലിവറി തുടരും. വ്യായാമം ചെയ്യാൻ നിശ്ചിത സമയത്തു പുറത്തിറങ്ങാം. റമസാനിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ മാത്രം സന്ദർശിക്കാം. അഞ്ചിലേറെപ്പേർ ഒത്തുകൂടരുത്.

സ്വന്തം പൗരന്മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നയം സ്വീകരിക്കണമെന്നു കുവൈത്ത് എംപിമാർ. അനധികൃത താമസക്കാർക്കു കുവൈത്ത് വിടാൻ പൊതുമാപ്പ് നൽകിയിട്ടും സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും എംപിമാർ ആരോപിച്ചു.

സ്വന്തം പൗരൻമാർക്ക് ക്യാംപുകളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തയാറാകണമെന്നും ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 4000 ഇന്ത്യക്കാരാണ് പൊതുമാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. കുവൈത്തിൽ 1395 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 2614 കോവിഡ് രോഗികളാണുള്ളത്. മരണം 15. സുഖപ്പെട്ടവർ 613.

സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 15,102 ആയി. മരണം 127. ഇന്നലെ മരിച്ചത് 4 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ. സുഖപ്പെട്ടവർ 2049. യുഎഇ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ 48 മണിക്കൂർകൊണ്ട് 127 കിടക്കകളുള്ള പുതിയ കോവിഡ് ആശുപത്രി നിർമിച്ചു. രോഗികൾ 9,281, സുഖപ്പെട്ടവർ 1760, മരണം 64 ഖത്തര്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽതാനി, ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കറുമായി കോവിഡ് നടപടികളെക്കുറിച്ചു ചർച്ച നടത്തി.

ഖത്തറിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 8,525. മരണം 10. സുഖപ്പെട്ടവർ 809.ഒമാനിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ കോവിഡ് മരണം 9 ആയി. രോഗികൾ 1790. സുഖപ്പെട്ടവർ 325. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ ഫീസ് ഇളവ് അനുവദിച്ചു. ബഹ്റൈനിൽ രോഗികൾ 2217. രോഗമുക്തർ 1082. മരണം 8.

