വിമാനമില്ലെങ്കിലും വീടണയാം, 5 ആഴ്ച സമുദ്രയാത്ര

ഹാർലിൻജൻ (നെതർലൻഡ്‌സ്) ∙ ആ കുട്ടികൾക്കു ക്യൂബയിൽ നിന്നു നെതർലൻഡ്സ് ലേക്ക് വിമാനം കിട്ടുമായിരുന്നു, കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു മുന്പായിരുന്നെങ്കിൽ. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക് താണ്ടിയുള്ള പഠന സമുദ്രയാത്ര കഴിഞ്ഞു കരീബിയനിലെത്തി, പിന്നെ ക്യൂബ യിൽ നിന്നു വിമാനം വഴി നാട്ടിലേക്കു തിരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പാളിയപ്പോൾ അവർ പക്ഷേ തളർന്നില്ല.

ഇരട്ട പായ്മരമുള്ള 'വൈൽഡ് സ്വാൻ' അവർക്കായി മടക്കയാത്രയ്ക്കു സജ്ജമായി. 14 വയസ്സിനും 17 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള 25 ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളും 3 അധ്യാപകരും അനുഭവ സമ്പന്നരായ നാവികരുടെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടും സമുദ്രം കടന്നത് നീണ്ട 5 ആഴ്ച എടുത്ത്. ഡച്ച് തുറമുഖമായ ഹാർലിൻജിൽ എത്തിയത് 7000 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് . തീരമണഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാരും വളർത്തു നായ്ക്കളും വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വീകരിക്കാൻ.

English summary: Dutch students travels from Caribbean to Netherlands in ship