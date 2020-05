കോവിഡ്: 40,000 ഗ്രീൻ കാർഡുകൾ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും

വാഷിങ്ടൻ ∙ മുൻപേ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നതുമായ 40,000 ഗ്രീൻ കാർഡുകൾ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കുമായി അനുവദിക്കാനുളള ബിൽ യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങളും രോഗികളുമുള്ള യുഎസിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ഉറപ്പാക്കാനാണിത്.

25,000 നഴ്സുമാർക്കും 15,000 ഡോക്ടർമാർക്കുമാണു സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡ് അനുവദിക്കുക. തൊഴിലധിഷ്ഠിത താമസാനുമതിയായ എച്ച്‌1ബി വീസയിലോ ജെ2 വീസയിലോ ഇപ്പോൾ യുഎസിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ഇതു പ്രയോജനപ്പെടും.

ഇതിനിടെ, പുതിയ എച്ച്1ബി, എച്ച്2ബി വീസകളും സ്റ്റു‍ഡന്റ് വീസകളും തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഈ മാസം ഉത്തരവിട്ടേക്കുമെന്നു വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

