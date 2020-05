മരണമെണ്ണുന്ന ക്ലോക്കുമായി സംവിധായകൻ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന കോവിഡ് മരണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുന്ന ഘടികാരവുമായി സംവിധായകൻ യുജീൻ ജാറെകി. 56 അടി ഉയരമുള്ള ഘടികാര സംവിധാനം ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിലാണു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അകലം പാലിക്കുന്നതും സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്നതും മാർച്ച് 16നു പകരം മാർച്ച് 9 മുതൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന മരണങ്ങളുടെ കണക്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ 48,000 ‘അനാവശ്യ മരണ’ങ്ങളാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

English Summary: 'Death Clock' in New York's Times Square counts preventable US coronavirus deaths