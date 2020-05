ലണ്ടൻ ∙ കോവിഡ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞതായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ സ്‍ലൊവേനിയ തങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ തുറന്നു. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാഹചര്യം തങ്ങളുടേതാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി ജാനെസ് ജൻസ 23 മുതൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇറ്റലിയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്‍ലൊവേനിയയിൽ 20 ലക്ഷമാണ് ജനസംഖ്യ. ഇവിടെ 1500 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ച് 103 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. അതിർത്തി തുറന്നാലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ടം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽപെട്ട ഒരു രാജ്യം ആദ്യമായാണ് സ്വയം കോവിഡ് പോരാട്ടം ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വൈറസ് വ്യാപനം നിലനിൽക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ നടപടിയിൽ വിദഗ്ധർ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ലോക്ഡൗ‍ൺ തുടർന്നാൽ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സഹായപദ്ധതികൾ നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നും വിമർശനമുണ്ട്.

