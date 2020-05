ലണ്ടൻ∙ അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അനുയായിയും 1993ൽ സൂറത്തിലുണ്ടായ 2 ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിലെ പ്രതിയുമായ ടൈഗർ ഹനീഫിനെ (മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് ഉമർജി പട്ടേൽ–57) ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യം ബ്രിട്ടൻ തള്ളി.

English Summary: Britian not to hand over Tiger Haneef