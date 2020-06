ഒഴിവില്ലാതെ ശ്മശാനങ്ങൾ; സംസ്കാരത്തിന് യുഎഇയിൽ കാത്തിരിപ്പ് മൂന്നാഴ്ച വരെ

ദുബായ് ∙ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടിയതോടെ സംസ്കാരം നടത്തുന്നതിന് അസാധാരണ കാലതാമസം. യുഎഇയിലെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ‌ മൂന്നാഴ്ച വരെ കാത്തിരുന്നാണു സംസ്കാരം നടത്തുന്നത്. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ ശ്മശാനത്തിൽ ഈ മാസം 26 വരെ ഒഴിവില്ല. ദുബായ്, അൽ ഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ വൈദ്യുത ശ്മശാനങ്ങളിലും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ഒഴിവുള്ളൂ.



86 മലയാളികളടക്കം 264 പേരാണു യുഎഇയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കാർക്കൊപ്പം ഫിലിപ്പീൻസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ചില രാജ്യക്കാരെയും സംസ്കരിക്കുന്നത് ഈ വൈദ്യുതി ശ്മശാനങ്ങളിലാണ്. കോവിഡ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം 11 നു മരിച്ച ചേർത്തല സ്വദേശി സാബു ചെല്ലപ്പന്റെ സംസ്കാരം ഒരു മാസത്തോളം വൈകി അടുത്ത ഏഴിനാണു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു ശേഷം നാട്ടിൽ മരണാനന്തര കർമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നു സാബുവിന്റെ ബന്ധു കലേഷ് പറഞ്ഞു.

ദുബായ് ജബൽ അലിയിൽ ഹിന്ദു ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ മാസം 30 മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നത് നൂറിലധികമായി വർധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം 113 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസ്കരിച്ചത്.

ഇവിടെയും അൽ ഐനിലും ദിവസേന 5 മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമേയുള്ളൂ. ജീവനക്കാരുടെ ഷിഫ്റ്റ് വർധിപ്പിച്ച് 12 മ‍ൃതദേഹങ്ങൾ വരെ സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ചുമതലക്കാർ പറഞ്ഞു. ഷാർജയിൽ ദിവസേന 2 മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമേയുള്ളൂ. വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇതുവരെ 42 മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു.

