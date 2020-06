ജിദ്ദയിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ വീണ്ടും അടച്ച് സൗദി

റിയാദ്, ദുബായ്, കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ സൗദിയിലെ ജിദ്ദയിൽ കോവിഡ് കർഫ്യു ഇളവ് പിൻവലിച്ചതോടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ വീണ്ടും അടയ്ക്കും. രാവിലെ 6 മുതൽ 3 വരെയേ ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലും നിയന്ത്രണം വന്നേക്കും.



അതേസമയം, രണ്ടര മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ഇന്നലെ നടന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിൽ (ജുമുഅ) വിവിധ മസ്ജിദുകളിലായി പങ്കെടുത്തത് ആയിരങ്ങളാണ്. വിശ്വാസികളുടെ നിര റോഡുകളിലേക്കും നീണ്ടു. അകലം പാലിച്ചും സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചുമായിരുന്നു പ്രാർഥന.

കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇമാമുമാരുടെ പ്രഭാഷണം. പ്രാർഥനയും പ്രഭാഷണവും 15 മിനിറ്റിൽ തീർന്നു. മക്കയിലെ ഹറം പള്ളി ഒഴികെയുള്ളവ തുറന്നെങ്കിലും നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച മേഖലകളിൽ പള്ളികൾ വീണ്ടും അടയ്ക്കും. മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നിട്ടില്ല.

യുഎഇ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തിയതോടെ 15 മുതൽ ദുബായിൽ നിന്ന് 16 വിദേശ നഗരങ്ങളിലേക്കു കൂടി വിമാന സർവീസ് നടത്താൻ എമിറേറ്റ്സ്. ഇതോടെ, സർവീസ് നടത്തുന്ന നഗരങ്ങൾ 29 ആകും. വിമാനത്താവളങ്ങൾ തുറക്കുന്നതു പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് ഒമാനും അറിയിച്ചു.

ഗൾഫിലെ കോവി‍ഡ് സ്ഥിതി

∙ സൗദി: രോഗികൾ 95,748, സുഖപ്പെട്ടവർ 70,616, മരണം 642

∙ യുഎഇ: രോഗികൾ 37,018, സുഖപ്പെട്ടവർ 19,572, മരണം 273

∙ ഖത്തർ: രോഗികൾ 65,495, സുഖപ്പെട്ടവർ 40,935, മരണം 49

∙ കുവൈത്ത്: രോഗികൾ 30,644, സുഖപ്പെട്ടവർ 18,277, മരണം: 244

∙ ഒമാൻ: രോഗികൾ 15,086, സുഖപ്പെട്ടവർ 3,451, മരണം: 72

∙ ബഹ്റൈൻ: രോഗികൾ: 13,733, സുഖപ്പെട്ടവർ: 8,471, മരണം: 22

English summary: Covid; Prayers at mosques suspended again in Jeddah