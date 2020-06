വുഹാനിൽ വൈറസ് ഓഗസ്റ്റിൽതന്നെ ?

ബെയ്ജിങ് ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് പട്ടണമായ വുഹാനിൽ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽതന്നെ രോഗവ്യാപനം തുടങ്ങിയിരുന്നതായി ഹാർവഡ് സർവകലാശാല പഠനം. ഉപരിപ്ലവമായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുളള ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ ‘ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്ത’മെന്നു ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.

നവംബറിലാണു വൈറസ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചതെന്നാണു പൊതുധാരണ. ഡിസംബർ 17ന് ആണു രോഗവ്യാപനം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതെന്നു ചൈനയും വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വുഹാൻ ആശുപത്രികളിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയകളിൽ തിരക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ വർധിച്ചതും ചുമ ഉൾപ്പെടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ‘സേർച് വേഡ്’ ആക്കിയുള്ള ചൈനീസ് ഇന്റർനെറ്റ് പരതൽ ആ കാലയളവിൽ ഏറിയതും മറ്റും സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാണു ഹാർവഡ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. രോഗവിവരം പങ്കിടുന്നതി‍ൽ ചൈന സുതാര്യത പുലർത്തുന്നില്ലെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English summary: Coronavirus may have spread in Wuhan in August; Study