അഫ്ഗാനിൽ യുഎസ് സൈനികരെ വധിക്കാൻ ഭീകരർക്കു റഷ്യയുടെ പാരിതോഷികം

വാഷിങ്ടൻ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് സൈനികരെ വധിക്കാൻ റഷ്യ ഭീകരർക്കു പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. സൈനികരുടെ ജീവൻ പണയം വച്ച് ട്രംപ് റഷ്യക്കു മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കിയെന്നും വാർത്ത സത്യമാണെങ്കിൽ റഷ്യക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കെ ട്രംപിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണു പുതിയ വിവാദം.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സംഘർഷത്തിന് അറുതിവരുത്താൻ താലിബാനുമായി യുഎസ് ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, റഷ്യ യുഎസ് സൈന്യത്തിനെതിരെ ഭീകരരുമായി ഇടപാടു നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

എന്നാൽ, വാർത്തയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമല്ലെന്നാണു വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതികരിച്ചത്. 2019 ആദ്യം യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ റഷ്യൻ‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ വിവരം പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചുവെന്നാണു ആക്ഷേപം. എന്നാൽ, ഏജൻസികൾ നൽകിയ വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ലെന്നാണു വൈറ്റ് ഹൗസ് വിശദീകരണം. നിരുത്തരവാദപരവും വാസ്തവ വിരുദ്ധവുമായ ഇത്തരം വാർത്തകൾ രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനത്തെ തുരങ്കം വയ്ക്കുമെന്നും വൈറ്റ്ഹൗസ് വക്താവ് കെയ്‌ലി മകനെനി പറഞ്ഞു.

