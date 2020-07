റഷ്യൻ ഹിതപരിശോധന: 2036 വരെ അധികാരമുറപ്പിച്ച് പുടിൻ

മോസ്കോ ∙ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന് 2036 വരെ ഭരണത്തിൽ തുടരാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ഹിതപരിശോധനയിൽ അംഗീകാരം. മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭേദഗതികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ.

പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പെൻഷൻ, സ്വവർഗ വിവാഹ നിരോധനം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണ് ഹിതപരിശോധനയ്ക്കു വച്ചത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നലെയാണു സമാപിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 22 ന് നടത്താനിരുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഫലം പുടിനെ (67) കൂടുതൽ കരുത്തനാക്കുമെങ്കിലും ഹിതപരിശോധനാ രീതിയുടെ നിയമവശങ്ങളും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങളുമൊക്കെ പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാമെന്നു നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഫ്ലാറ്റുകളും മറ്റും സമ്മാനമായി നൽകുന്ന നറുക്കെടുപ്പ് അടക്കം വോട്ടു ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളുള്ള ഓരോ കുടുംബത്തിനും 10,000 റൂബിൾ പണമായും നൽകി.

2024 ൽ ആണ് പുടിന്റെ നിലവിലെ ഭരണകാലാവധി അവസാനിക്കുക. തുടർന്ന് 2 വട്ടം കൂടി ഭരണത്തിൽ തുടരാൻ ഭേദഗതിയോടെ അവസരമുണ്ടാകും. 6 വർഷമാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി. തുടർച്ചയായി 2 വട്ടമേ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ കഴിയൂ എന്നാണു നിലവിലെ വ്യവസ്ഥ. 20 വർഷമായി അധികാരത്തിലുള്ള പുടിൻ ഇടയ്ക്കു പ്രധാനമന്ത്രിയായാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയെ മറികടന്നത്. പുതിയ ഭേദഗതിയോടെ പ്രസിഡന്റായി തന്നെ തുടരാം. ജോസഫ് സ്റ്റാലിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം റഷ്യ ഭരിക്കുന്ന നേതാവാണു പുടിൻ.

