യുഎസിൽ 17 വർഷത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഫെഡറൽ വധശിക്ഷ

ടെറഹോട് (ഇൻഡ്യാന, യുഎസ്) ∙ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, യുഎസിൽ 17 വർഷത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഫെഡറൽ നിയമപ്രകാരം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. 1990ൽ അർകൻസയിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഡാനിയേൽ ലൂയിസ് ലീ (47) എന്നയാളെയാണ് വിഷം കുത്തിവച്ചു വധിച്ചത്. വെള്ളക്കാരുടെ മാത്രം രാജ്യം യാഥാർഥ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു കൊലപാതകം.



ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെയും എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ചാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. കോവിഡ് രോഗബാധയിൽ രാജ്യം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തിരക്കിട്ട് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണെന്നാണ് ആരോപണം.

ഇൻഡ്യാനയിലെ ടെറ ഹോട്ടിലെ ഫെഡറൽ ജയിലിലാണ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. പല യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവിടങ്ങളിലെ നിയമപ്രകാരം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫെഡറൽ ഭരണകൂടം ഒരാളെ പരമാവധി ശിക്ഷയ്ക്ക് അവസാനം വിധേയനാക്കിയത് 2003ലാണ്.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ലീയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. 4 ജഡ്ജിമാർ നീക്കത്തെ എതിർത്തെങ്കിലും 5 പേർ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കൽ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ചെവി കോഹി എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആര്യൻ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വെള്ളക്കാരുടെ തീവ്രവാദ സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്ന ലീ, തോക്കു കച്ചവടക്കാരനായ വില്യം മുള്ളർ, ഭാര്യ നാൻസി, മകൾ സാറ എന്നിവരെയാണ് 1996ൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കേസിൽ കോഹി ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

English summary: US executes first federal prisoner in 17 years