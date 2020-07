കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയിൽ അടുത്ത മാസം 5നു നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്യാനായി, ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കു പ്രത്യേക സംവിധാനം. ഈ മാസം 31നു മുൻകൂറായി വോട്ടു ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Sri Lanka to conduct advance polling for people under quarantine